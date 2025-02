ORF-General Roland Weißmann: Impflotterie im ORF "war ein Fehler“

Zur holprigen Kommunikation (der KURIER berichtete) rund um den neuen Chefdirigenten des Radio-Symphonieorchester, Markus Poschner, sagt Weißmann: „Ich bin sehr froh, dass man mit dem Herrn Poschner einen Topmann engagieren konnte – für den Fall, dass die Finanzierung des RSO mittel und langfristig gesichert werden kann. An der Kommunikation werden wir gemeinsam noch ein bisschen arbeiten. Ich bin mir sicher, dass er in seine Rolle hineinwachsen und erkennen wird, dass man Verhandlungen am besten hinter verschlossenen Türen führt und nicht via Zeitungen ausrichtet“.

Was sagt der General dazu? Wenn man über das derzeitige Sparpaket hinaus einsparen müsste, „wird man das irgendwann im Programm merken“, so Weißmann. Es gebe, betont er, jedenfalls „längerfristige Verträge und Verbindlichkeiten und Kündigungsfristen, die einzuhalten sind, wenn man kündigen muss. Das ist tatsächlich etwas komplexer als mit einem Federstrich zu sagen: so und so viel muss gespart werden.“ Sollte der etwa ORF 2026 weitere 100 Millionen Euro sparen müssen, „dann geht das kurzfristig natürlich nur über Programme, die dann nicht mehr produziert werden können.“ Und es stelle sich die Frage, „kann das dann jemand anderer ersetzen – oder geht es dann, in der wirtschaftlich schwierigen Zeit, in der wir alle sind, überhaupt verloren? Das wäre meiner Meinung nach schade, weil es dann unwiederbringbar weg ist.“