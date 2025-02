Koalitionspoker um den ORF bringt ein Würfeln um Dr. Martin Gruber

Dieser neue Fall erwischt nicht nur Dr. Gruber in emotionalen Zeiten. Das gilt auch für viele Fans. Im Schnitt verfolgen 785.000 Seher die 18. Staffel der ZDF/ORF-Koproduktion - eine der meistgesehenen Serien in Österreich .

In diese Welt platzte jüngst ORF-Stiftungsratsvorsitzender Lothar Lockl . In der „ZiB“ sagte er: Kommen zusätzliche Kürzungen beim ORF, über die FPÖ und ÖVP verhandeln, sind „in Frage gestellt österreichische Folgen von ,Tatort‘ oder ,Universum‘, Serien wie ,Der Bergdoktor‘, Sport- und Ski-Übertragungen und die Berichterstattung von regionalen Veranstaltungen wie die ,Starnacht‘ ...“

Damit hat das Ringen um den ORF und seine künftige Finanzierung nicht nur die ORF-Mitarbeiter, sondern auch Ellmau, die Koproduktionspartner und vor allem die heimische Filmwirtschaft erreicht. Denn das wird wohl an der Branche nicht spurlos vorüber gehen.

Fakt ist: Heuer muss der ORF 80 Millionen und 2026 über 100 Millionen sparen, um im Finanzplan, der seit Jahren etwa eine Milliarde Umsatz umfasst, zu bleiben. Die FPÖ will nun zusätzlich „in einem ersten Schritt" den abgesenkten ORF-Beitrag um 15 Prozent kürzen – macht ungeplant weitere 100 Millionen.

In die investiert der ORF jährlich 100 Millionen. Meist sind Serien und TV-Filme Koproduktionen. So verteilen sich die Kosten auf mehrere, auch deutsche Partner (Sender, Produzenten, Fördergeber) und der ORF kann mehr machen aus seinem Budget.

Trotzdem kommt vieles österreichisch daher – Wertschöpfung inklusive: Einige „Landkrimi“, „Soko Donau“ und „Die Toten vom Bodensee“ oder jene aus Salzburg sind wie „Der Bergdoktor“ ZDF-Koproduktionen, die Steirerkrimis und die neue Reihe „Mord in Wien“ eine mit der ARD-Degeto, bei TV-Filmen wie „Ungeschminkt“ und „Faltenfrei“ mit Adele Neuhauser sowie bei der eben gestarteten „School of Champions“ ist der BR Partner. Dazu kommen Highend-Produktionen: in Kürze etwa die neue zweite Staffel von „Die Totenfrau“, die mit Netflix umgesetzt wurde.