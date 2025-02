Förderstopp: Ruzowitzkys Wien-Dreh mit Hollywoodstars in Gefahr

Die heimische Filmlandschaft kommt in mehrerlei Hinsicht unter Druck. Wie berichtet, kann das Österreichische Filminstitut seit 15. Jänner keine neuen Anträge für die Kinofilmförderschiene ÖFI+ annehmen. Aufgrund des Budgetprovisoriums fehlt die Bedeckung. Nun zittern auch Filmemacher, die bereits Ende 2024 eingereicht hatten, um ihre Projekte.

Besonders eng wird es für den neuen Film von Stefan Ruzowitzky (Oscarfilm „Die Fälscher“). Wie Produzent Danny Krausz (Dor Film) dem KURIER bestätigte, mussten am Freitag die Vorbereitungsarbeiten für „Der Wachtmeister“ gestoppt werden. Der Drehstart war für 3. März in Wien geplant.