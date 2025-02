Große TV-Produktionen warten auf Geld: "Besorgniserregende Lage"

Systemrelevant

Zurück zu TV und Streaming: Produzent Gebhardt bezeichnet FISA+ als „systemrelevant für das Filmschaffen in dem Land. Wir sind konkurrenzfähig geworden. Es hat zu großen Investitionen in die Infrastruktur geführt, was eine Internationalisierung und Professionalisierung vorangetrieben hat. Jeder FISA+-Euro generiert in unserem Land zirka drei Euro Wertschöpfung. Warum es nicht auf diesem Erfolgsweg weitergehen soll, ist mir eigentlich unbegreiflich.“

Das Finanzministerium sagt, man sei sich „des Erfolgs von FISA+ bewusst“ und sei bemüht, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium „eine Lösung im Sinne der Kontinuität“ zu finden.