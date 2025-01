Am 15. Jänner informierte das Österreichische Filminstitut (ÖFI) etwas schmallippig auf seiner Webseite: „Nachdem derzeit nur ein Budgetprovisorium für das Jahr 2025 vorliegt, ist momentan keine Antragstellung für ÖFI+ möglich.“ Was konkret heißt: Aus diesem zentralen Förderprogramm fließt kein neues Geld für Kinofilme. Und das, nachdem noch vor zwei Jahren das neue Filmfördermodell zurecht dafür gepriesen wurde, dass die Gelder nicht mehr eng begrenzt sind.

An sich ist das gut, weil eine ansehnliche Wertschöpfung generiert wird, die an den heimischen Fiskus zurückfließt. Doch die große Nachfrage führte dazu, dass das ÖFI sogar einen beträchtlichen Vorgriff auf das Budget 2025 (das insgesamt 37,5 Mio. Euro beträgt) machen musste, um die Gelder für Anträge aus dem Vorjahr zusagen zu können. Schließlich war es auch das Ansinnen der türkis-grünen Regierung, die Gelder dem Sinn nach ungedeckelt bereitzustellen, um ein betont verlässliches System zu schaffen.

Derzeit werde in enger Abstimmung mit dem ÖFI an einer Lösung gearbeitet. Eine solche ist dringend nötig, denn manche Anträge betreffen dem Vernehmen nach Drehs, die schon für den Frühling geplant sind. Verzögerungen könnten zu teuren Ausfällen führen. Auch Teichmann hofft auf eine „rasche Lösung, wir müssen wissen, wie viel Geld wir heuer zur Verfügung haben, erst dann können wir die Mittel entsprechend vergeben.“

Die Anträge hätten alle Prognosen übertroffen, sagt Teichmann. Nun fehle aber die nötige Bedeckung, um weitere Anträge annehmen zu können. Im fürs ÖFI zuständigen Kulturministerium heißt es auf Anfrage, das Kulturbudget werde fortgeschrieben, aber: „Vor dem Hintergrund der von den nun regierungsverhandelnden Fraktionen angekündigten möglichen Veränderungen ist die Höhe des künftigen Budgets völlig offen. Daher muss das Kulturministerium mit dem im Rahmen des Provisoriums verfügbaren Budget besonders sorgsam umgehen, weil etwaige Zusatzausgaben in einem Bereich zu schmerzhaften Kürzungen in anderen Kulturbereichen führen könnten.“

Schwall an neuen Anträgen

Die Situation hatte sich durch eine weitere Entwicklung verschärft: Mit Beschluss des ÖFI-Aufsichtsrates vom 4. Dezember traten am 1. Jänner neue Förderrichtlinien in Kraft, die unter anderem Verschärfungen beim Wertschöpfungsbonus enthielten. Zudem wurde ein Deckel von 6 Mio. Euro pro Filmfirma und Jahr eingezogen, um für mehr Nachhaltigkeit und Verteilung zu sorgen. Aus der Branche war zu erfahren, dass kurz vor dem Jahreswechsel ein Schwall an Anträgen erfolgte, weil viele noch nach laxeren Regeln einreichen wollten – was zum aktuellen Förderstopp beigetragen habe.

Das Ministerium bestätigt den „unerwarteten Anstieg der Anträge Ende Dezember“ und verweist ebenfalls auf den „großen Erfolg des Modells“, der mit dazu geführt habe, „dass derzeit keine weiteren Anträge entgegengenommen werden können“. Die Antragstellung könne erst wieder geöffnet werden, „wenn es Klarheit über das verfügbare Budget für das Jahr 2025 und tendenziell auch für die Folgejahre gibt.“ Bis zum Ende der letzten Legislaturperiode im Oktober habe das System aber „einwandfrei funktioniert“, sagt das Ministerium.

Hätte es Alternativen zur Richtlinienänderung gegeben?

„Aus meiner Sicht war sie alternativlos“, meint ÖFI-Chef Teichmann. „Weil wir seit einem halben Jahr darauf aufmerksam machen: Es kommen immer mehr Anträge, das System fährt jetzt so richtig an.“