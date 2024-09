Stallone, Kidman und Winslet in Österreich: Fördermillionen auf dem Prüfstand

Dennoch ist zu hören, dass das Finanzministerium (BMF) die Fördermittel weniger luxuriös vergeben sehen will. Denn der Budgetrahmen für FISA+ wurde nach dem Ansturm im ersten Jahr für 2024 mit 93 Mio. Euro festgelegt. Damit lag man um das Vierfache über den Prognosen. Gewünscht wird nun offenbar, dass einzelne Kostenpositionen genauer geprüft werden. Was den Verwaltungsaufwand der ohnehin stark beanspruchten Förderstelle noch erhöhen würde. Erst am Mittwoch wurden die FISA+-Richtlinien – früher als vorgesehen zum Jahresende – angepasst. Auch läuft bereits nach eineinhalb Jahren eine erste externe Evaluierung, deren Ergebnis im Herbst erwartet wird.

In der Politik wird derzeit allgemein ein Sparzwang diskutiert. Ein Umstand, der die Branche unruhig werden lässt. In einem Thesenpapier fordern die Produzentenverbände AAFP und Film Austria von der Politik aber „weitere Maßnahmen, um drohenden negativen Entwicklungen frühzeitig gegenwirken zu können“. FISA+ habe auch „zu einer Vielzahl von Unternehmensneugründungen geführt, deren nachhaltiges Wirken für die österreichische Filmwirtschaft infrage gestellt werden kann“, schreiben die Produzenten. Ziel müsse sein, dass die Filmfinanzierung „über das einzelne Projekt hinaus am Standort wirtschaftlich wirksam wird.“ Man befürworte daher eine positive Diskriminierung österreichischer, unabhängiger Unternehmen.

Und was plant die Politik?

Im Wahlkampf spielt die Kulturpolitik bisher eine untergeordnete Rolle. In den Programmen zeigen sich jedoch unterschiedlich starke Ambitionen: Während die ÖVP grundsätzlich eine „Stärkung des Filmstandorts“ vorsieht, wird die SPÖ konkreter: Förderungen für Fernsehfonds Austria und ÖFI sollen ausgebaut werden, der ORF solle verstärkt in heimische Inhalte investieren. Und große Streamer sollen (wie auch die Grünen fordern) „einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Kreativstandorts Österreich leisten“. Die Neos wiederum wünschen sich einen Bürokratieabbau und Transparenz bei öffentlichen Förderungen. Die genannten Ideen finden sich auch in den Vorschlägen der Produzentenverbände.

Manche befürchten aber, dass in puncto Förderungen in Zukunft eher der Sparstift regieren könnte. Die Umfragenkaiserin FPÖ will Ausgaben für Kulturschaffende „dringend evaluieren“. Einer Podiumsdiskussion zu dem Thema am Montag in Wien bleibt sie übrigens als einzige Parlamentspartei fern.