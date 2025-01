Österreich bei der Berlinale: Johanna Moder mit "Mother's Baby" im Wettbewerb

Die österreichische Regisseurin Johanna Moder ist im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale: Die gebürtige Grazerin wird in Berlin ihren neuesten Film "Mother's Baby" (Mutterglück) vorstellen, für den sie gemeinsam mit Arne Kohlweyer das Drehbuch verfasst hat. Neo-Intendantin Tricia Tuttle hat am Dienstag das Programm vorgestellt. In die neue Debütschiene "Perspectives" schaffte es der Österreicher Florian Pochlatko mit "How to be Normal and the Odness of the Other World".