Die Sieger der 74. Berlinale: Raubkunst und Flusspferd

So rekonstruierte etwa der deutsche Parade-Regisseur Andreas Dresen in seiner Vergangenheitsbewältigung „In Liebe, Eure Hilde“ das Schicksal einer jungen Frau unter der Nazi-Herrschaft als konventionellen, aber berührenden Spielfilm mit gediegenen Rückblenden.

Liv Lisa Fries in Andreas Dresens "In Liebe, Eure Hilde"

Auf der völlig anderen Seite der Skala an filmischen Ausdrucksmöglichkeiten befindet sich ein weiterer Berlinale-Sieger: der dominikanische Regisseur Nelson Carlos de los Santos Arias. Für seine Kolonialismusanalyse „Pepe“ fand er einen noch ungewöhnlicheren Ich-Erzähler als Mati Diop. Ausgerechnet in der Stunde seines Todes lernt ein Nilpferd namens Pepe sprechen – und erzählt sein Schicksal in gleich mehreren Sprachen. Pepe stammte ursprünglich aus Südwestafrika, wurde gefangen genommen und nach Kolumbien verschleppt, wo es in den Besitz von Drogenboss Pablo Escobar geriet. Als hypnotische Dokufiktion, die auf verschlungenen Erzählpfaden wandelt und mehrfach ihr Format wechselt, fordert „Pepe“ Sehgewohnheiten heraus und lässt Logik zugunsten von Materialfülle fallen. Dafür gewann er den Silbernen Bären für beste Regie.