Berlinale: Silberner Bär für Wiener Kameramann Martin Gschlacht

Martin Gschlacht hat am Samstag auf der 74. Berlinale den "Silbernen Bären" in der Kategorie "herausragende künstlerische Leistung" gewonnen. Der Wiener bekam die Auszeichnung für seine Kameraarbeit für den österreichischen Film "Des Teufels Bad" zugesprochen.

Mit Soap&Skin-Star Anja Plaschg in der Hauptrolle zeichnet "Des Teufels Bad" ein Bild des ruralen Oberösterreichs um 1750 anhand des Schicksals einer Frau, die in diesem archaischen Leben gefangen ist. Gschlacht, der das österreichische Kino in den vergangenen beiden Jahrzehnten entscheidend mitgeprägte, hat das Geschehen altmeisterlich gefilmt. Mit der Lichtsetzung spielt er immer wieder auf die flämischen Meister an.