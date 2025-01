Die KURIER ROMY kehrt heuer zurück - mit vielen Neuerungen

Die KURIER ROMY startet in ein neues Kapitel: Erstmals findet der begehrte Film- und Fernsehpreis heuer außerhalb von Wien statt: Am 28. November werden die goldenen Statuetten bei einer großen Gala in Kitzbühel vergeben - in Kooperation mit dem dortigen Filmfestival.

Das gaben KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und ORF-General Roland Weißmann am Montag bekannt - gemeinsam mit Viktoria Veider-Walser vom Kitzbühel Tourismus und Michael Reisch, dem Gründer und Geschäftsführer Filmfestival Kitzbühel.