Platin-ROMY für das Lebenswerk an Hape Kerkeling: Ein Meisterunterhalter

Doch Kerkeling steht exemplarisch für einen Entertainer-Typen, der weit, weit mehr ist als „nur“ lustig. Das bewies er etwa mit seinem später verfilmten Erfolgsbuch „Ich bin dann mal weg“ über seine Reise am Jakobsweg oder auch mit dem ebenfalls verfilmten autobiografischen Buch „Der Junge muss an die frische Luft“.

Dass er auch Urenkel des britischen Königs Edward VII. ist, beschreibt er im neuen Buch „Gebt mir etwas Zeit“. Tun wir – und dazu die Platin-ROMY für das Lebenswerk (danach sollte es noch eine Überraschung geben).

Seine vielleicht spektakulärste Aktion: Am 25. April 1991 fuhr Kerkeling trotz Sicherheitsvorkehrungen beim Staatsbesuch der niederländischen Königin Beatrix in Damenkleidung am Schloss Bellevue vor. Der damals 25-Jährige forderte am Sitz des deutschen Bundespräsidenten mit aufgesetztem holländischen Akzent ein „lecker Mittagessen“.

Am 2. Mai 1991 war der inzwischen berühmte Auftritt in der ARD-Show „Total normal“ zu sehen – und erlangte Kultstatus. Er sei zuvor in der Limousine gesessen – und ihm sei mulmig geworden, sagte Kerkeling später einmal. „Welche Straftat begehe ich eigentlich gerade? Hausfriedensbruch? Majestätsbeleidigung? Gar Hochverrat?“