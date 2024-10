70 Jahre KURIER: Zwei ROMYs für die Gänsehaut an Prohaska und Krankl

Narrisch

Legendärer wird es nicht in diesem Land, als das, was Hans Krankl 1978 geschafft hat. In eine Tonaufnahme für die Ewigkeit gefasst hat diesen Moment Edi Finger mit seinem „I werd narrisch!“: Österreich besiegte am 21. Juni 1978 durch Treffer von Hans Krankl und ein Eigentor von Berti Vogts den regierenden Weltmeister Deutschland mit 3:2 und belegte damit den nicht erwarteten siebenten Platz.

Es war der erste Sieg über den großen Nachbarn, der vor der Partie nur über die Höhe des Triumphs gesprochen hatte, nach 47 Jahren und die Erfüllung eines alpenländischen Fußballtraums.

Und es wurde ein Mythos geboren. „Wenn ich 100 Jahre tot bin, werden sie noch von Córdoba reden, weil es ein Stück österreichische Fußball-Geschichte ist. Das wird niemals fad, das wird immer bleiben“, sagte Krankl einmal.

Zu Recht!