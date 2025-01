Überraschender Chefwechsel bei SAP Österreich

Führungswechsel beim deutschen Softwarekonzern SAP in Österreich: Andreas Wagner (54) übernahm Anfang Jänner das Zepter von Christina Wilfinger (41) als Geschäftsführer von SAP Österreich.

Wagner, ein gebürtiger Steirer, kehrt aus der SAP-Zentrale in Walldorf, Deutschland, in seine Heimat zurück, wie SAP am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Wagner ist seit 18 Jahren in Führungspositionen bei SAP tätig und habe die Angebote zur Digitalisierung von Unternehmen, speziell im Bereich Lieferkette, maßgeblich mitgestaltet. Zuletzt war er als globaler Chief Business Officer für digitalisierte Lieferketten tätig. In seiner neuen Rolle soll er die Wiener Niederlassung von SAP führen und die digitale Transformation österreichischer Unternehmen vorantreiben.

Wilfinger sucht neue Herausforderung

Der Abgang von Christina Wilfinger, die seit 2021 als erste Frau an der Spitze des Business-Software-Unternehmens stand, erfolgte auf eigenen Wunsch, heißt es auf KURIER-Nachfrage. Wilfinger habe SAP verlassen und will sich einer neuen Herausforderung stellen. Die IT-Managerin war zuvor vier Jahre lang für Microsoft in diversen Funktionen tätig.