ORF startet Bewerbungsprozess für Host City des Eurovision Song Contests

Der ORF hat am Montag den Bewerbungsprozess für die Host City des Eurovision Song Contests 2026 gestartet. Für die Teilnahme am Auswahlprozess müssen interessierte österreichische Städte und Gemeinden die von der European Broadcasting Union (EBU) vorgegebenen Kriterien erfüllen. Diese umfassen u. .a. eine voll ausgestattete Veranstaltungshalle mit entsprechender Kapazität und Infrastruktur, gute internationale Anbindung, ausreichende Unterkünfte in der Region sowie organisatorische, sicherheitstechnische und nachhaltige Umsetzungskompetenz der Host City. Klar ist indes schon, wann das Finale des größten Musikbewerbs stattfinden wird - entweder am 16. oder 23. Mai 2026.



Mindestanforderungen „Der ORF führt ein transparentes, zügiges und faires Auswahlverfahren mit rechtsanwaltlicher Begleitung durch“, wird in der neunseitigen Interessensbekundung versprochen. In der ersten Bewerbungsphase ist die Mindestanforderung, dass die Austragungsstätte für einen Zeitraum von mindestens acht Wochen – sieben Wochen vor dem Finale und eine Woche danach – exklusiv zur Verfügung steht und dass das Publikumsfassungsvermögen in der Showhalle (Performance Area) rund 10.000 Personen umfasst.



Die Erfahrungen vergangener Austragungsorte zeigten, so der ORF in einer Aussendung, dass die jeweilige Gastgeberstadt erheblich wirtschaftlich profitiert hätten – etwa durch Tourismus, internationale Sichtbarkeit, lokale Wertschöpfung sowie langfristige Imagegewinne. Genannt wird etwa das Beispiel Liverpool, wo der ESC 2023 mit umfangreichen Studien begleitet wurde: Demnach zählte der Song Contest 2023 und die mit ihm in Verbindung stehenden Events zählten insgesamt 473.000 Besuche. Durch den ESC wurden in dieser Zeit in der Region Liverpool rund 55 Millionen Pfund Umsatz zusätzlich generiert.

Bewerber werden nicht genannt Auch die Bilanz von Basel heuer sei positiv, so der ORF: Mehr als 500.000 Menschen waren in der St. Jakobshalle, bei der Opening Ceremony und den Eventlocations wie dem Eurovision Village und dem Eurovision Square mit dabei. Die Hotelauslastung lag rund um das Finale bei 95 Prozent. Insgesamt wurden rund 50.000 Gästenächtigungen erzielt. Das erforderliche Formular zur Interessensbekundung ist unter der.ORF.at/ESC2026 abrufbar. Welche Städte sich bewerben, wird vom ORF nicht kommuniziert.