ORF-Chef Weißmann: Song Contest 2026 ist "eine Riesenchance"

Roland Weißmann: Es heißt nicht umsonst Schrecksekunde! Die war schnell überwunden! Und seit jenem Sonntag heißts: Wir rocken das. Nachdem wir durchgehend zum engeren Favoritenkreis gezählt haben, haben wir uns im Vorfeld sehr gut darauf vorbereitet. In erster Linie sehe ich unseren Sieg und die damit verbundene Gastgeberrolle für den ESC 2026 als Chance. Eine Chance unser Land international zu präsentieren und die Menschen in Österreich stolz zu machen.

Die Rahmenbedingungen wie die Größe und Verfügbarkeit der Halle, die Erreichbarkeit der Host City und die nötigen Kapazitäten zur Unterbringung der Delegationen, der Mitarbeiter:innen und der Besucher sind absolut mit 2015 vergleichbar. Der große Unterschied wird in der Umsetzung der Show liegen, da hat sich in den vergangenen zehn Jahren von den Inszenierungen der Auftritte bis zum gesamten Erscheinungsbild der Show einiges getan. Wir werden auf jeden Fall einen Song Contest auf die Bühne bringen, der dem 70jährigen Jubiläum angemessen ist.

Das ESC-Jubiläum vor zehn Jahren in Wien war ein riesiges Fest. Worauf lässt sich eine Stadt ein, wenn sie den ESC veranstalten will. Was sind die wichtigsten Anforderungen?

Der ESC ist tatsächlich die größte Unterhaltungsshow der Welt! Und die Host City ist gemeinsam mit dem ORF Veranstalter und Organisator dieses Mega-Events. Wie schon erwähnt gibt es Grundvoraussetzungen und Anforderungen, die sich aus der Größe des Events ergeben. Es müssen Besucherströme gemanagt werden, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste garantiert sein und die logistischen und faktischen Voraussetzungen – wie zum Beispiel die achtwöchige Verfügbarkeit einer Eventhalle für rund 10.000 Besucher – für die Durchführung gegeben sein.

Die Host City bekommt dafür die einzigartige Möglichkeit, sich vor einem TV-Publikum von 170 Millionen Menschen zu präsentieren. Studien aus den vergangenen Jahren verdeutlichen die positiven Effekte des ESC auf die Gastgeberstadt. So wurden durch den ESC in der Region Liverpool rund 55 Millionen Pfund Umsatz zusätzlich generiert. In Basel lag die Hotelauslastung rund um das Finale bei 95 Prozent und es wurden in Verbindung mit dem Song Contest rund 50.000 Gästenächtigungen erzielt.