ORF, ServusTV, Puls4: Österreich-Sender können im Juni zulegen

ORF 1 hatte im Juni nicht so viel attraktiven Fußball im Programm wie im Vorjahr, und kam auf 8,6 Prozent Marktanteil (minus 1 Prozentpunkt) in der Altersgruppe ab 12 Jahren. In der werberelevanten Zielgruppe waren es 10,2 Prozent und damit ein Minus von 1,8 Prozentpunkte. Mit dem Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Rumänien, das 978.000 verfolgten, gab es dort aber ein absolutes Quotenhighlight.

Naturgemäß am meisten zu verlieren hatte als EM-Hauptkanal des Vorjahres ServusTV: Der Salzburger Privatsender büßte fast 6 Prozentpunkte ein und landete damit bei 12 Jahre und älter bei 5,3 Prozent Marktanteil - dennoch der drittbeste Monat seit Sendestart. In der jüngeren Zielgruppe waren es sogar 5,5 Prozent. Auch hier stark das WM-Qualifikationsspiel San Marino gegen Österreich mit im Schnitt 770.000 Zusehern.

ORF 2 legte vor allem mit geballter Info kräftig um zwei Prozentpunkte auf 20,5 Prozent Marktanteil zu. Ähnlich die Steigerung in der jünger Zielgruppe der 12- bis 49-Jährige, was 10,2 Prozent brachte. Damit steigerte sich die ORF-Gruppe (bei 12 Jahre und älter) insgesamt auf 32 Prozent Marktanteil - der höchste Juni-Wert seit 2021 für die öffentlich-rechtliche TV-Senderflotte.

Puls 4 im Aufwind

Ein deutliches Plus konnte Puls 4 mit 1,4 Prozentpunkten, was einen Sprung auf 5,3 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe (12-49) bedeutete. Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, Puls 4, ATV2, Puls 24) kam in der fokussierten jungen Kernzielgruppe dank eines Plus 1,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent Marktanteil. Zum Aufwind trug auch ATV bei, das sich um 0,3 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen verbesserte.

Zu den Highlights der Gruppe zählten die neue Reportage-Reihe „Raus aus Teufelsküche“ mit Alain Weissgerber, „Bauer sucht Frau“, „Germany’s Next Topmodel“ und das Nations League-Spiel Deutschland vs. Portugal mit bis zu 105.000 Seher:innen (E12+) und 8,7 Prozent Marktanteil.