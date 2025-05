In dieser Reality-TV-Show würde Arabella Kiesbauer gerne mitmachen

Am Mittwoch lief die erste Folge von "Kampf der Realitystars" auf RTLZWEI. Heuer waren dabei nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten neu, sondern auch die Moderatorin. Denn Arabella Kiesbauer führt durch die Show, die in Thailand gedreht wurde.

"Ich reise für 'Bauer sucht Frau' ja immer durch unser wunderschönes Land und muss sagen, da hab ich schon sehr viel Glück, weil es ist traumhaft schön, aber in Thailand am Traumstand war es auch sehr nett, muss man sagen", lachte sie im KURIER-Gespräch.

Wo sie jedoch noch etwas unsicher ist, ob sie selbst auf die andere Seite wechseln würde und als Kandidatin an einer Show teilnehmen würde. "Schuster bleib bei deinem Leisten. "Es ist für mich sicher besser, solche Sendungen zu moderieren als mitzumachen. Ich hatte jetzt immer wieder Angebote und es gibt wirklich tolle Formate. Very tempting ab und an, aber ich glaube, ich bleibe lieber auf der Moderationsseite. Aber never say never."