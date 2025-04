Arabella Kiesbauer über Ehe: "Wenn mir was gegen den Strich geht, fliegen die Fetzen"

Moderatorin Arabella Kiesbauer ist seit mittlerweile 20 Jahren mit Florens Eblinger verheiratet. "So schnell ist die Zeit vergangen, das ist uns gar nicht so vorgekommen wie 20 Ehejahre. Und zu sagen, wir lieben uns immer noch und sind glücklich miteinander, ist auch etwas, worauf wir auf der einen Seite stolz sind und es auch einfach genießen", sagte sie dazu einmal in einem KURIER-Interview.

Sie gab aber auch zu, dass es "viel Arbeit" sei. Und dass es nicht immer ganz so harmonisch ablaufe, hat sie jetzt im Interview mit der deutschen Zeitschrift "Bunte" verraten. "Naja, ich bin schon sehr impulsiv und wenn mir was gegen den Strich geht, dann fliegen da schon die Fetzen. Wenn ich mich aber beruhigt habe, was relativ schnell passiert, dann kann gut miteinander gesprochen werden. Mein Mann ist generell der Vernünftigere, der Ruhigere, der Analytischere von uns beiden. Ich bin die Impulsive. Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an, wir ergänzen uns also wunderbar. Unser Wertesystem ist aber gleich." Gemeinsam haben sie die beiden Kinder Neo (13) und Nika (17), die allerdings nicht in die Fußstapfen ihrer Mama treten wollen. "Meine Tochter macht nächstes Jahr Matura und möchte dann eigentlich Wirtschaftsrecht studieren. Mein Sohn hat aktuell noch keinen konkreten Berufswunsch."

Kiesbauer stand jetzt für die RTL-Show "Kampf der Reality-Stars" als Moderatorin vor der Kamera (ab heute, Mittwoch, auf RTL+, 7. Mai bei RTLZWEI). Gedreht wurde dafür drei Wochen lang in Thailand. "Da war es auch in Ordnung, mal weg von zu Hause zu sein. Meine Kinder sind auch gerade beide in der Pubertät, da geht’s manchmal hoch her. Nein im Ernst: Wir hatten jeden Tag Kontakt."