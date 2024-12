Arabella Kiesbauer: "Würde gerne einen Sommer auf der Alm verbringen"

Der eine oder andere "Boring"-Zwischenruf wird Arabella Kiesbauer wohl entgegenkommen, wenn sie ab morgen, Dienstag, in ihre Rolle als Erzählerin in der "Rocky Horror Picture Show" im Museumsquartier schlüpft.

Die größte Herausforderung sei für sie hier aber der schauspielerische Part. "Ich agiere ja auch mit dem Ensemble und muss auf Stichwort in Aktion treten, was ich so in der Form nicht kenne. Sonst habe ich mehr Freiheiten, auch was meine Textgestaltung betrifft. Als Erzählerin ist man ja doch textgebunden. Spontan bin ich ja, das ist nicht das Problem."

Die "Rocky Horror Picture Show" hat sie übrigens zum ersten Mal während ihrer Zeit in München gesehen, als sie dort selbst eine Talkshow moderierte. "Und im Endeffekt haben wir dort jeden Nachmittag die Themen der jungen Leute angesprochen und auch sehr viele Tabus gebrochen."