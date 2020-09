"Oktoberfest 1900": Wiesn und Intrigen als TV-Serie

Die Serie im TV:

Alles sechs Episoden der Serie „Oktoberfest 1900“ sind an drei Abenden in Doppelfolgen in der ARD zu sehen, am heutigen Dienstag, am Mittwoch (16. September) sowie am Mittwoch (23. September), jeweils ab 20.15 Uhr

Die Doku zur Serie:

Direkt im Anschluss an die ersten beiden Episoden zeigt die ARD heute um 21.50 Uhr die Doku „München 1900 – Von Bierbaronen und Künstlerfürsten“ mit Brigitte Hobmeier

Die Serie zum Streamen:

Unter dem Titel „Oktoberfest – Beer & Blood“ ist die Serie ab 1. Oktober auch beim Streamingdienst Netflix verfügbar