Brigitte Hobmeier: "Schauspieler lieben den Konflikt“

KURIER: „Ein Dorf wehrt sich“ könnte aktueller nicht sein. Es geht um Zivilcourage im Angesicht von starkem Gegenwind. Wie sehr kann so ein Film sensibilisieren?

Brigitte Hobmeier: Ich hoffe das doch sehr! Sonst ergäbe es überhaupt keinen Sinn, dass wir diesen Film gemacht haben. Deswegen erzählen wir uns Geschichten, seit es Menschen gibt. Damit wir das Leben begreifen und über das Leben lernen.

Diesfalls: Geschichten von echten Menschen.

Marianne Feldhammer – das Vorbild für meine Rolle der Elsa Mitterjäger – hat allemal das Recht dazu, dass man sich ihrer erinnert. Und an das, was sie während des Krieges, aber speziell in den letzten Kriegswochen, -tagen, -stunden geleistet hat an Widerstand und Zivilcourage.

Die Geschichte wurde zuvor von Hollywood verfilmt.

Die „Monuments Men“, die ja auch die Geschichte in Altaussee erzählt haben, haben sich für die Kunstwerke interessiert. Unserer Regisseurin Gabriela Zerhau war es wahnsinnig wichtig, einen Film über die eigentlichen Helden zu machen: über die Bergarbeiter, die Partisanen. Über das Dorf, das sich gegen diesen letzten Irrsinn dieser Nazi-Herrschaft hinwegsetzt. Und eigentlich als Nebenprodukt all die Kunstwerke rettet.