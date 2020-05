Bomben auf Michelangelo

Vorsicht Marmor, nicht stürzen!“: Nicht nur die Aufschrift auf den Holzkisten, die an diesem Apriltag des Jahres 1945 hinauf auf den Salzberg geliefert wurden, kam den Bergleuten seltsam vor. Seit Wochen hatten sie die Transporte, die aus dem in sich zusammenstürzenden Dritten Reich in Altaussee eintrafen, in Empfang genommen. In Kisten, auf Paletten, manchmal nur notdürftig in Matratzen eingeschnürt schleppten sie Meisterwerke aus einem Jahrtausend europäischer Kunst in die Stollen: Bilder von Rembrandt, DaVinci, Vermeer Michelangelos Brügger Madonna, den Genter Altar der Brüder Van Eyck ...

Herzstück dieser einzigartigen Sammlung, die in diesen letzten Kriegswochen die Stollen des Salzbergwerks füllte, war Hitlers persönliches Museum. Eines Tages, so der Traum des Diktators sollte es in Linz, seiner Lieblingsstadt, entstehen.