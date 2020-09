Silvia Schneider kocht auf: „Der Schmäh läuft immer“

Kulinarisch geprägt ist die studierte Juristin von der Oma – deren „Kürbiszuspeis“ ist unvergesslich. „Sie hat wahnsinnig gut kochen können. Ich wünschte mir so sehr, dass sie noch am Leben wär’ und das jetzt mitkriegen würde. Das wäre genau das Ihre. Sie würde mir garantiert so viel helfen – ich bin sicher, sie schaut zu.“

Dann sieht die Oma eine, die auch hinter den Kulissen den Ton angibt – Schneider produziert selbst ihre Sendung. „Ich habe schon länger eine Produktionsfirma, mit der ich schon einiges umgesetzt habe. Das hat sich diesmal in den Gesprächen mit Channel-Manager Alexander Hofer so ergeben. Es ist auch sinnvoll, denn niemand kann bei diesem Projekt mit mehr Herzblut dabei sein.“