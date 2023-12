Authentizität

Über die Authentizität des von den Fernsehmachern Erzählten wachte ein Historiker-Gremium, was beidseits einiges abverlangt hat. „Wir waren kein bequemer Partner“, sagte Christina Lutter, Dekanin der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät. „Ein ständiges positives miteinander Austauschen“, nannte es ORFIII-Programmgeschäftsführer Peter Schöber.

Lutter erläuterte: „Wir haben in den vergangenen 20 bis 30 Jahren in der Forschung viele neue Erkenntnisse gewonnen, die noch gar nicht in der Popularkultur angekommen sind. Wir wissen jetzt viel mehr über das Arbeitsleben der Menschen oder über Geschlechterbeziehungen, als es in den klassischen Narrativen Berücksichtigung findet.“ Bei der Arbeit an einer solchen Reihe lerne man auch miteinander, was dem Gegenüber noch möglich ist. „Dass man sich in der Sache hart auseinandersetzt, ist eine Selbstverständlichkeit“, meint die Wissenschaftlerin

Johannes Preiser-Kapeller (Akademie der Wissenschaften) hält die Folgen für „visuell unheimlich beeindruckend. Das ist am Ende auch eine Gefahr. Denn das sind hier nicht TikTok-Videos oder Fake News, sondern es geht hier um Fakten, die geerdet in Quellen sind.“

