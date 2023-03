ORFIII legt es auf Streit an und arbeitet an digitaler Zukunft

Die ORF-Finanzierung und Einsparungen waren die Begleitmusik der ORFIII-Programmpräsentation vor Journalisten am Dienstag. Auch wenn die Sender-Existenz nie in Diskussion war. „Wir sind eine Art Effizienz-Weltmeister“, betonte etwa die kaufmännische ORFIII-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz. Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher ergänzte: „Man bräuchte viele ORFIII um auf die 300 Millionen (die im ORF eingespart werden sollen, Anm.) zu kommen.“ Denn der Kultur- und Info-Sender verfügt nur über ein Programmbudget von geschätzt 19 Millionen und 62 Mitarbeiter.

Eigentlich ging es aber darum, kurz die Programm-Highlights 2023 anzukündigen – was Senderchef Peter Schöber vor ein „Riesenproblem“ stellte angesichts von 2000 Stunden an „originärem Programm“. „Herzensanliegen“ ist jedenfalls die Reihe „Österreich – die ganze Geschichte“. Die arbeitet ab Oktober in den nächsten vier Jahren in 40 Folgen die Historie ab dem Jahr 976 auf. Angekündigt sind auch 40 Zeitgeschichte-Dokus u. a. zur Journalistin Hella Pick sowie eine Reihe zum heimischen Rundfunk.