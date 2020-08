Obama, Loveparade und UFOs: Die 5 besten Podcasts im August

1. Im Idiotenparadies

„Willkommen im Idiotenparadies“, so begrüßt die österreichische Singer-Songwriterin und Schauspielerin Pippa Galli die Hörer ihrer kürzlich ins Leben gerufenen Podcast-Reihe. Es ist eine Art Vorwort zu ihrem neuen, zweiten Album, das Ende August erscheint. Bis dahin will sie sechs Themen beleuchten, die in ihrem Album „Idiotenparadies“ eine Rolle spielen. In den ersten beiden bereits veröffentlichten Hörstücken spricht sie mit dem Musiker, Kabarettisten und Schauspieler Manuel Rubey über Freiheit und Kompromisse, Träume, Ängste und Zwänge. Für den zweiten Teil hat sich Pippa mit dem FM4-Redakteur Andreas Gstettner-Brugger der Gleichgültigkeit gewidmet und geht dabei der Frage nach: „Wie viel Ego braucht der Mensch?“. Eine mögliche Antwort darauf erhalten Sie im (oft sehr philosophisch gehaltenen und zum Nachdenken anregen) Podcast.