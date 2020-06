Podcast-Tipps für den Juli: Von Fake News bis Wien-Wahl

Was macht das Internet mit uns? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Podcast „Rabbit Hole“ der New York Times. In acht Episoden geht es um Verschwörungstheorien und Influencer, Filterblasen und Fake News. Gleich drei Folgen sind einem jungen Mann namens Caleb Cain gewidmet, der sich – durch YouTube-Videos und den Algorthmus beeinflusst – der radikalen Alt-Right-Bewegung zuwandte.