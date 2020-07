Michelle Obamas Podcast: Plauderstunde mit Hintergedanken

Dass Michelle LaVaughn Robinson, geboren in einfachen Verhältnissen in Chicago und aufgestiegen zu ersten „black first Lady“ der USA, sich hier als kompetente Kompass-Trägerin empfindet, nimmt kein Wunder. Ihre Autobiographie („Becoming“) ist inzwischen über 13 Millionen Mal verkauft worden und hält sich noch immer hartnäckig in den Bestseller-Listen. Die auch große Sportarenen mühelos füllende Lesereise gipfelte in einem gleichnamigen Netflix-Film über die „Selbstwerdung“ einer Motivationskünstlerin, der die Demokraten mit Kusshand die Präsidentschaftskandidatur für den 3. November angetragen hätten. Allein, die 56-Jährige hält das politische Geschäft für eine Jauchegrube.