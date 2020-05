Obama als Allzweck-Zielscheibe von Trumps wüsten Angriffen

Bei weltweit beispiellosen 82.000 Todesopfern, offiziell fast 37 Millionen Arbeitslosen und kaum Aussichten auf rasche Eindämmung des Virus sucht Trump krampfhaft nach Ablenkung. Ausgelöst durch die vom Justizministerium verlangte Strafbefreiung des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters von Trump, Michael Flynn, der sich in der Russland-Affäre zweimal der Lüge schuldig bekannt hatte, glaubt er bei Obama fündig geworden zu sein. Er wirft ihm „das mit Abstand größte politische Verbrechen in der Geschichte“ vor. Und hat dafür in Anlehnung an Nixons Watergate-Affäre das Stichwort „Obamagate„ erfunden.

Dahinter verbirgt sich eine vom rechten Sektierer-Rand langsam in den medialen Mainstream eintröpfelnde Verschwörungstheorie. Danach sollen Obama, sein Vize Joe Biden und einige seiner Spitzenbeamte in Justiz und Geheimdiensten 2016 die ganze Russland-Affäre inszeniert haben, um Trump zu sabotieren. Im Klartext: Der Präsident drängt das Justizministerium zu Ermittlungen gegen seinen Vorgänger und will Obama bis zur Wahl als Punching-Ball missbrauchen. Die Frage ist: Wie hart wird Obama zurückschlagen?