Ninja Warrior Austria: Mit Anzugschuhen durch den Parcours

Aufgezeichnet wurde die aktuelle Staffel von „Ninja Warrior Austria“ bereits im Vorjahr in der Steiermark. Es ist ein herausfordernder Job, sind sich die drei einig. Dori Bauer muss beim Moderieren immer in Bewegung bleiben und auch die beiden Sport-Kommentatoren dürfen nicht den Fokus verlieren: „Bei einem Fußballspiel passieren 90 Minuten lang verschiedenste Dinge, die du nicht erwartest. Hier werden pro Sendung knapp 30 Kandidaten in den gleichen Parcours geschickt, und wir machen zwei Folgen an einem Tag. Das heißt wir kommentieren viele relativ ähnliche Szenen“, so Hochgerner. „Aber es macht natürlich auch wahnsinnigen Spaß, weil es oft passiert, dass man einen Kandidaten unterschätzt. Mit jemandem mitfeiern zu können, der vielleicht selbst überrascht ist, dass er es bis zum Buzzer geschafft hat, ist schon besonders“, findet er.

Gerade, dass man vorher nicht abschätzen könne, wer den Parcours überwindet, mache den Reiz an der Show aus: „Manchmal denke ich mir ,Der schafft es nie!‘, wenn ein Kandidat nicht auf den Mund gefallen ist oder vielleicht nicht so ein ,Cornetto’ ist wie andere. Und gerade die schaffen es dann“, sagt Florian Knöchl. Kletter- und Bouldererfahrung sei aber meist ein Indiz, dass es jemand weit bringt, so Hochgerner. Doch selbst für Olympiateilnehmer ist der Parcours eine Challenge: „Nur, weil du in einer Sportart gut bist, heißt das noch lange nicht, dass du den Parcours bei ,Ninja Warrior Austria‘ meisterst. Du musst extrem universell sein. Und du brauchst das richtige Mindset und Ruhe: Ein Fehler genügt und du bist raus.“

Und wie schneidet das Trio im Parcours ab? Florian Knöchl lacht: „Ich habe gehofft, dass diese Frage nicht kommen wird, denn die Antwort ist keine schöne“, warnt er vor: „Ich habe es mal nach der ersten Staffel versucht. Mit Anzugschuhen – das muss man dazu sagen – und ich bin kolossal nach dem ersten Hindernis gescheitert.“

Während der Dreharbeiten ist der Parcours für die drei ohnehin tabu: „Aus Sicherheitsgründen“, wie Dori Bauer erklärt, „weil wir uns nicht verletzen dürfen, damit die Aufzeichnungen wie geplant stattfinden können“.

„Ich bin auch froh, dass wir nicht dürfen, weil ich zur Selbstüberschätzung neige“, schmunzelt Hochgerner.