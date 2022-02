Michael Bully Herbig: "Da ist massiv was in Schieflage geraten"

"Bei 'LOL' geht es nicht ums Gewinnen"

Sie sind bei der ROMY 2022 für "LOL" nominiert. Wie ist es eigentlich für Sie, dass Sie bei „Last One Laughing“ selbst lachen dürfen und die Kollegen dabei beobachten, wie die sich verrenken müssen?

Ich habe alle Jobs, die ich bisher gemacht habe, immer gerne gemacht. Aber ich glaube, das ist der beste Job, den ich je hatte. Im Grunde besteht in dem Format meine Arbeit darin, die Rahmenbedingungen so herzustellen, dass die Kolleginnen und Kollegen Spaß haben und sich optimal entfalten können.

Worauf achten Sie bei der Vorbereitung?

Da geht es auch darum, welche Konstellationen gut funktionieren. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute, die da sechs Stunden gemeinsam in dem Raum verbringen, sich mögen. Man sollte da gerne reingehen, es sollte wie ein Spieleabend mit Freunden sein. Es schadet auch nicht, wenn man humoristisch ein bißchen Angst voreinander hat. Ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, wenn du womöglich einen Konflikt provozieren würdest. Dann geht der ganze Spaß flöten. Dann ziehen sich die Leute zurück und lassen es über sich ergehen. Die müssen Freude miteinander haben. Ich denke mir auch immer wieder gerne Dinge aus, um die Kolleginnen und Kollegen zu überraschen. Ansonsten hocke ich nur da, wie in der ersten Reihe, und sehe einer A-Liga an Künstlern dabei zu, wie sei ein Ding nach dem anderen raushauen. Im Schneideraum kam es schonmal vor, dass ich darum gebeten habe, mich rauszuschneiden, weil mein Kopf knallrot und die Augen komplett verheult waren vor Lachen. Ich dachte nur: Was denken die Leute, wenn sie mich so sehen? Hat der irgendwas genommen? (lacht)

Ein Erfolgsrezept der Serie ist, dass die Regeln total einfach sind. Haben Sie selbst bisher eigentlich recht gut erraten, wer da weit kommt, oder gar, wer gewinnt?

Ich bin da ein paar mal ziemlich daneben gelegen. Es gab eigentlich nur eine Person in der ersten Staffel, bei der mir ziemlich klar war, dass sie nicht besonders lange durchhalten wird - Barbara Schöneberger. Ich kenne Barbara persönlich recht gut und weiß, wie gern sie lacht und über was sie lacht. Aber es geht ja in dem Format nicht nur darum, dass performt wird. Worüber ich mich am meisten amüsieren kann, ist, zu sehen, wie da verkrampft versucht wird, nicht zu lachen. Was sie unternehmen, was sie da für Gesichter schneiden, was sie für Geräusche von sich geben, wie sie kämpfen.

Wem haben Sie dabei besonders gern zugesehen?

Rick Kavanian zum Beispiel, mit dem bin ich jetzt seit 30 Jahren befreundet. Der saß da in der ersten Staffel drin. Ich kenne das noch von früher, wenn wir gedreht haben und die sogenannten Outtakes entstanden sind, wo wir alle nicht mehr anders konnten, als zu lachen. Ich wusste immer ganz genau: Jetzt sind wir kurz davor. Jetzt geht die Augenbraue hoch. Ich seh's kommen, ich seh's kommen! Und wenn ich das beobachten kann bei den Leuten, dann schmeiß ich mich weg. Das hat aber nichts mit Schadenfreude zu tun. Ich kann da gar nichts dagegen machen, mich zerreißt's einfach. Am Ende geht es eigentlich nicht ums Gewinnen. Es geht darum, dass man sagt: Okay, ich will so weit kommen wie möglich, aber ich will einfach Spaß haben.