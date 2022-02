ROMY 2022: Bully Herbig, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Fällt der Name Michael Herbig, kann es sein, dass manche Österreicher Zuordnungsprobleme haben. Sagt man den Spitznamen Herbigs dazu, heißt es wohl umgehend: "Ach so, der Bully ... Sag das doch gleich!"

Ab 1997 wurde alles, was Michael "Bully" Herbig anfasste, zu Comedy-Gold. Damals startete der Münchner mit seinen Kompagnons Christian Tramitz und Rick Kavanian auf ProSieben mit der Sketchreihe "Die Bullyparade".

Zunächst waren die Einschaltquoten überschaubar, aber nach Adaptierungen beim Konzept und dem Kinofilm "Der Schuh des Manitu" bewegte sich die Popularität Bullys schnell in schwindelnden Höhen. Den Western-Klamauk wollten mehr als 11,7 Millionen Zuschauer in Deutschland sehen, die "Winnetou"-Parodie war somit der erfolgreichste deutsche Kinofilm seit "Otto - Der Film".

Die "Bullyparade" ließen Herbig und seine Freunde am Höhepunkt des Erfolgs, 2002, hinter sich - aber die Figuren aus den Sketches lebten zum Teil - höchst erfolgreich - weiter.

Im Jahr 2004 folgte "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1". Herbig, Tramitz und Kavanian belegen mit ihrer tuntigen "Star Trek"-Parodie noch immer Platz 2 in der ewigen Bestenliste des deutschen Kinofilms - hinter dem "Schuh des Manitu" freilich.

"Sissi!" "Franz!"

2007 legte Bully mit "Lissi und der wilde Kaiser" nach. Die Sketches aus der "Bullyparade", in denen die legendären "Sissi"-Filme parodiert wurden ("Wechseljahre einer Kaiserin"), setzte Herbig als Animationsfilm um. Die Stimmen kamen von dem bewährten Comedy-Trio.

Der umtriebige Komiker war in zahlreichen weiteren Synchronrollen zu hören, legte aber auch weiterhin eigene Regiearbeiten vor ("Wickie und die starken Männer"). 2017 gab es noch einmal ein Comeback der "Bullyparade" - als Kinofilm.

Lachen verboten

Herbig will sich nun auch verstärkt anderen Genres widmen. Ganz lässt ihn die heitere Kunst nicht los. Als Präsentator der Comedy-Serie "LOL - Last One Laughing" feiert er seit 2021 Lach- und Quotenerfolge auf Amazon Prime. Das Konzept: Zehn Comedians müssen sechs Stunden gemeinsam in einem Studio verbringen. Deren einzige Aufgabe ist es, möglichst lange nicht zu lachen. Klingt einfach, wird aber dadurch erschwert, dass die Teilnehmer (Anke Engelke, Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf u. a.) Profis darin sind, andere zum Kichern zu bringen. Und wer lacht, fliegt raus.

Das Erstaunliche dabei: Man glaubt nicht, wie befreiend es sein kann, vor dem Bildschirm in lautes Gelächter ausbrechen zu können, wenn es andere unter keinen Umständen dürfen.

Wie es zum "Bully" kam

Geboren wurde Michael Herbig am 29. April 1968 in München. Seinen Spitznamen Bully erhielt er schon in der Schulzeit. Sein Lehrer wollte die vielen Michaels in der Klasse namentlich unterscheiden. Weil der kleine Bub kaum mehr ohne das Trikot seiner Lieblingsmannschaft FC Bayern München zu sehen war, und diese Ende der Siebziger angelehnt an einen Sponsor, einen Lkw-Hersteller, den Slogan „Die Bullen kommen“ verwendeten, nannte ihn sein Lehrer irgendwann nur noch Bully.

Nach seiner Schulzeit ergriff Bully, der unbedingt Filmemacher werden wollte, eine Lehre als Fotograf. Lehre, das Wort beruhigte immerhin die alleinerziehende Mutter. Der Wunsch, später an der Filmhochschule aufgenommen zu werden, erfüllte sich nicht.

Herbig gründete eine Firma für Ansagetexte auf Anrufbeantwortern. Viel Geld spülte das nicht aufs Konto, aber immerhin wurde ein Münchner Radiosender auf ihn aufmerksam und engagierte den Spaßmacher. Schließlich nahm er 800 Folgen für die erfolgreiche Radio-Comedy "Bayern-Cops" auf - mit Christian Tramitz und Rick Kavanian. Und so nahm die Spaßparade des "Bully" ihren Lauf.