Wenn deutsche Comedians zum Lachen am liebsten in den Keller gehen würden

Aber das Ganze ist dann doch etwas weniger beklemmend. Michael „Bully“ Herbig begrüßt in Staffel 2 der deutschen Version des japanischen Formats wieder zehn Comedians, deren Aufgabe es ist, möglichst lange nicht zu lachen.

Klingt einfach, wird aber dadurch erschwert, dass die Teilnehmer (Anke Engelke, Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf u. a.) Profis darin sind, andere zum Kichern zu bringen. Bastian Pastewka etwa packt den Elektrorasierer aus, um einen Topf Basilikum zu trimmen.

Das Erstaunliche dabei: Man glaubt nicht, wie befreiend es sein kann, vor dem Bildschirm in lautes Gelächter ausbrechen zu können, wenn es andere unter keinen Umständen dürfen.

INFO: "LOL – Last One Laughing" startete am 1. Oktober mit einer Doppelfolge - jeden Freitag werden weitere Folgen auf Amazon Prime Video freigeschaltet