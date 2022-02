ROMY 2022: Dori Bauer, Mario Hochgerner, Florian Knöchl, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Pünktlich zum Voting-Start der KURIER ROMY startet ein spannendes (und bereits ROMY-gekröntes) Serienformat in die dritte Staffel: Bei "Ninja Warriors Austria" (Puls 4) geht es um 88.888 Euro, und 192 Kandidatinnen und Kandidaten sind im Rennen. Wieder mit dabei: Das Ninja-Warriors-Moderationstrio Dori Bauer, Mario Hochgerner und Florian Knöchl, das bereits seit der ersten Staffel 2017 die Show prägt und für seinen Einsatz bei der Show für die ROMY 2022 nominiert ist.

Die Show ist aufwändig - und das sieht man auch: Die Kandidaten matchen sich an der "Himmelsleiter", und alle wollen den Mount Midoriyama bezwingen, um "Ninja Warrior" zu werden. Davor wartet aber das 21 Meter hohe Seil zum Mount Midoriyama, den bisher nur 17 "Ninjas" weltweit bezwingen konnten:Neun mal wurde der Titel in Asien vergeben, je drei Mal in den USA und Australien und zwei Mal in Europa.

Wochenlange Aufbauarbeiten in der Daviscuphalle in Premstätten waren nötig, um eine "Halle in der Halle" zu errichten. Dafür wurde tonnenweise Molton als Decke und Seitenverkleidung aufgehängt, 30 Sattelschlepper brachten rund 40 Tonnen Stahl und die Obstacles genannten Hindernisse in die Halle.