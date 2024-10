Neues ORF-Programm: Mehr Serien, Datingformate und "Zeit im Bild"-Show

Polit-Talks und Dokus

Neben dem „ZIB Talk“ und der Nachfolgesendung von „Im Zentrum“ soll auch in den Bundesländern diskutiert werden. „Ein Ort am Wort“ aus dem Landesstudio Niederösterreich wird für ganz Österreich ausgerollt – in dem Format werden aktuelle Themen in einem Gasthaus diskutiert. In der Steiermark geht es am 16. Oktober um den Verkehrskollaps, in Oberösterreich am 17. Oktober um den Tourismus in Hallstatt. Die Diskussionen werden live auf ORF ON gestreamt.

Neu hinzukommen wird außerdem ein „ZIB Podcast“. Die „ZIB 2 History“ widmet sich u. a. dem eigenen Jubiläum – 50 Jahre „ZIB 2“. Um den 70. Geburtstag der "Mutter aller Nachrichten in Österreich", der "Zeit im Bild" im kommenden Jahr zu würdigen, wird es im Hauptabend eine "Zeit im Bild"-Show geben. Ein multimedialer Programmschwerpunkt ist außerdem zu 80 Jahre Zweite Republik geplant.

Um wahre Verbrechen wird es auf ORF1 in „True Stories“ gehen – etwa um Frauen der Unterwelt oder Jack Unterweger. Einmal monatlich ist zudem das Crime-Format „Aktenzeichen Betrug“ zu sehen, in dem praktische Tipps gegen Hacker, Scammer und Abzocker gegeben werden sollen.

Hermann Maier erkundet für „Universum“ noch im Oktober die Zillertaler Alpen. Im Jänner steht in „Universum“ ein Porträt des WM-Orts Saalbach am Programm, danach geht es u. a. nach Kroatien, Südtirol und Guatemala. Die Serie „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ widmet sich in drei Filmen den 20er, 30er und 40er Jahren. In mehreren Dokus werden u. a. die Rolle der Frauen in den Bauernaufständen, die „Geheimsache Lucona“ und der Weinskandal beleuchtet.