"Pseudowissenschaft": Jetzt auch interne ORF-Kritik an neuer "Astro Show"

Nachdem sich schon einige Wissenschafter kritisch geäußert haben, bläst der Sendung „Blick in die Sterne – Die Astro Show“ nun auch intern scharfer Gegenwind entgegen. In einem Schreiben an Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz kritisiert die ORF-Wissenschaftsredaktion, dass Astrologie eine „Pseudowissenschaft“ sei und „keine wissenschaftliche Grundlage“ habe. „Gegenteiliges sollte in keinem ORF-Format behauptet werden – insbesondere in Zeiten von steigender Wissenschaftsfeindlichkeit und sinkendem Vertrauen in den ORF.“ Dies berichtete der Standard.