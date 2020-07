Neuer "Universum"-Chef: Nicht nur Naturidylle zeigen

Und wie viel von dem, was man in „Universum“ sieht, ist eigentlich echt? „Ich traue mich zu sagen, dass 90 bis 95 Prozent echtes ,Wildlife‘ sind“, so Lercher, der ein Beispiel aus seinem Portugalfilm nennt: „Wir haben an der Algarve gedreht, wo eine der größten Seepferdchenkolonien der Welt lebt. In der Nähe gibt es ein maritimes Zentrum und da ist es uns gelungen, in einem Aquarium eine Seepferdchengeburt zu filmen. Ich denke, das will jeder sehen. Das findet in der Natur genauso statt, ist im Meer aber unfilmbar, aufgrund der Strömung und der Größe der Tiere – eines ist nicht einmal zweieinhalb Zentimeter groß“, erklärt Lercher.

Als Sendungsverantwortlicher vertraue man in der Hinsicht auf die Filmemacher. „Bei den Regisseuren und Autoren, die ich kenne, ist der Ehrgeiz vorhanden, das Naturleben so darzustellen, wie es ist. Wenn es da und dort darum geht, im Interesse der dramaturgischen Erzählung etwas zu ergänzen, das in der Natur zu 100 Prozent gleich funktioniert, macht das meiner Meinung nach durchaus Sinn.“