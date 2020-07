ORF-Sportchef hält es mit Bruce Lee: "Sei Wasser"

Und dann gibt es auch noch Olympische Sommerspiele.

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio werden, die Digitalisierung macht es möglich, in einem hohen Ausmaß zur Remote-Produktion. Das heißt, es ist eine wesentliche kleinere Anzahl von Mitarbeitern vor Ort, die Regie sitzt zum größten Teil in Wien und die Kamerabilder werden in Echtzeit hier in Wien geschnitten werden. Das spart viel Geld etwa bei den Reisekosten. Was wir auch schon entscheiden mussten ist, bei welchen Sportarten österreichische Medaillenhoffnungen bestehen, um überhaupt vor Ort dabei sein zu können. Natürlich können wir durch den langen Vorlauf mit dieser Einschätzung auch mal danebenliegen.

Ein dichtes Jahr…

… in dem aber trotzdem die Qualität unserer Arbeit hoch bleiben muss, aber natürlich müssen wir uns an die gegebenen Verhältnisse anpassen. Hoffen wir, dass diese Sport-Ereignisse auch tatsächlich stattfinden können.

Um einen anderen Aspekt besonders bei Großereignissen anzusprechen – bereits vielfach sind die Sendeanstalten in der Situation, dass sie fertige Bilder einer Weltregie geliefert bekommen. Da erhebt sich auch die Frage, was ist journalistisch noch möglich in der Berichterstattung?

Diese Frage, wohin der Sportjournalismus sich entwickelt, beschäftigt mich sehr. Es gibt Veranstalter, die bereits große Macht über die Bilder haben. Wir versuchen dem, wo es überhaupt möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, entgegen zu wirken und mit eigenen Kameras und Teams vor Ort zu sein. Trotzdem muss man auch einräumen, dass dann im Stadion natürlich die Plätze zugewiesen werden…

… und eine Weltregie zeigt natürlich ein missliebiges Transparent eher nicht

Es geht also um einen Mix: Wer ist vor Ort und sieht mehr, als wenn man nicht vor Ort wäre; was macht man aus den zugewiesenen Plätzen und Interview-Slots; wo und wie kann man sich im Hintergrund noch so frei bewegen und Zusatz-Infos einholen. Da wird es journalistisch interessant. Wenn aber bald jeder Fußball-Verein und jeder Sportler sich seine Berichterstattung selbst macht, bleibt irgendwann die Realität auf der Strecke. Aber es ist so: Die Zeiten, wo Sportler noch ihre Emotionen vor fremden Kameras zeigten, sind vorbei. Deshalb setzen manche Sender Lippenleser ein und im Gegenzug stehen Spieler dann beim Freistoß mit der Hand vor dem Mund - das sind Entwicklungen, die man offen ansprechen und diskutieren muss.