Filmemacherin dreht Doku über Haie - wird dabei von einem attackiert

Die 29-jährige Anika Craney hielt sich in North Queensland, Australien auf, um eine Dokumentation über Haie zu filmen. An ihrem freien Tag beschloss sie, in der Nähe von Fitzroy Island im Great Barrier Reef zu schnorcheln, wie VICE berichtet. Zeugen, darunter auch Ärzte, leisteten Erste Hilfe bis ein Helikopter sie ins Krankenhaus brachte.

„Ich liebe Haie noch immer! Haie sind wunderschön!“ hört man Craney in einem Video schreien, dass auf der australischen Plattform The Age am 14. Juli veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist bestätigt, dass sich die Frau trotz ernsthaften Verletzungen an Beinen und Füßen in stabilem Zustand befindet.