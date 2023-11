Neuer ORF-Beitrag: Weißmann rechnet mit Mahnungen nur in „Einzelfällen"

Umfangreicher war der Einblick in den mit 1. Jänner gesetzlich vorgesehenen ORF-Onlinekinderkanal. ORF Kids sei ein „Baby, auf das ich mich besonders freue“, so Weißmann. Der Kanal wird pädagogisch von Expertinnen und Experten begleitet. Auch neue Formate werden dort, wie vom dafür zuständigen ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger im KURIER angekündigt, zu finden sein. So war in einem Trailer etwa ein Ausschnitt aus der Sendung „Hallo, was machst du?“ zu sehen, worin unterschiedliche Berufe vorgestellt werden. „So denkt das junge Österreich“ begibt sich mit jungen Moderatorinnen auf die Straße, um die Meinung von Kindern zu gewissen Themen einzuholen. „Klimakrach“ widmet sich der Klimakrise und die „Science Busters“ liefern Wissenschaft kindgerecht erklärt. Auch für „Yoga Kids“ ist gesorgt.

➤ Mehr lesen: Was der ORF für den Kinderkanal und die Unterhaltung plant

Barrierefreiheit wird ausgebaut

Die auf Kinder abzielende „ZiB Zack Mini“ wird ab 2024 in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Generell liegt beim ÖGS-Angebot auf Informations- und Kindersendungen. Ziel ist es, 2026 rund 800 Stunden in ÖGS anbieten zu können. So wird es ab 2024 auch die „Bundesland heute“-Sendungen mit Untertiteln geben - für Martin Ladstätter, Vertreter für Menschen mit Behinderungen im ORF-Publikumsrat, ein „großer Erfolg“, wurde das doch viele Jahre lang gefordert. Insgesamt soll die Untertitelungsquote im ORF-Programm bis 2026 auf 53,4 Prozent steigen (2022: 47 Prozent), wobei dafür auch auf Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt wird. Überdies werden die Nachrichten in einfacher Sprache auf ORF III ab Dezember von zwei auf fünf Minuten erhöht. Im Bereich der Audiodeskription soll der Anteil von 7,4 Prozent (2022) auf 8,5 Prozent (2026) steigen.

Im mit Jahreswechsel neuen Onlinebereich des ORF wird es auch Links zu barrierefreien Angeboten und eine eigene Übersichtsseite geben. In jedem Video soll zudem das barrierefreie Angebot - sofern verfügbar - direkt auswählbar sein.