Neuer Direktor für den ORF Niederösterreich wird gekürt

Als fix gilt, wie der KURIER berichtete, dass ORF-Generaldirektor Roland Weißmann seinen ORF2-Channel-Manager und Unterhaltungschef Alexander Hofer vorschlagen wird. Der hatte seine Karriere im Landesstudio begonnen. Als ebenso sicher gilt, dass diese Wahl, anders als parallel in St. Pölten, völlig problem- und geräuschlos vonstattengehen wird. Auch ein Verdienst der bisherigen Arbeit Hofers, der ORF2 in den vergangenen Polit-Aufreger-Zeiten und Krisen-Jahren als Haupt-Info-Sender des Landes zementiert und in luftige Quotenhöhen gemanagt hat. Noch immer liegt ORF2 über Vor-Corona-Niveau beim Publikumszuspruch.