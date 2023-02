Das ORF-Landesstudio Niederösterreich bekommt einen neuen Chef. Der Öffentlich-Rechtliche hat am Dienstag die Ausschreibung für die Funktion des Landesdirektors in St. Pölten für die Zeit vom 1.4. 2023 bis 31.12. 2026 gestartet. Bewerbungen müssen bis längstens 14.03.2023 bei ORF-Generaldirektor Roland Weißmann eingetroffen sein. Damit könnte der neue Landesdirektor bereits in der Stiftungsratssitzung am 23. März gekürt werden. Als Favorit für die Nachfolge von Robert Ziegler gilt der bisherige ORF2-Channel-Manager und Unterhaltungschef Alexander Hofer.