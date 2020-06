Neue Staffel von "Bauer sucht Frau" startet am 17. Juni bei ATV

Die Suche nach dem Liebesglück geht weiter: Bei ATV startet am 17. Juni die mittlerweile 17. Staffel der beliebten Kuppel-Show " Bauer sucht Frau". Moderiert wird das Format wie gewohnt von Arabella Kiesbauer.

Eine Bäuerin und 14 Bauern wollen diesmal ihre bessere Hälfte finden, einen Eindruck kann man sich in den beiden Vorstellungsrunden am 17. und 24. Juni von ihnen machen (jeweils um 20.15 Uhr). Wie gehabt gibt es danach eine Pause, in der sich die Zuschauer für ihre Favoriten bewerben können. Die Hofwochen sollen im Herbst 2020 ausgestrahlt werden.

Die Single-Bauern im Überblick