"Bauer sucht Frau" bei ATV stark wie nie zuvor

Die österreichischen Fernsehzuschauer haben offenbar einen Hang zu Dating-Formaten und das in allen Altersgruppen: Am Mittwochabend schaffte " Bauer sucht Frau" bei ATV den höchsten Marktanteil, seit es auf Sendung ist - es läuft die 16. Staffel.

Durchschnittlich verfolgten 382.000 Zuseher (E12+) die Liebesabenteuer, in Spitzen waren bis zu 415.000 ÖsterreicherInnen (E12+) mit dabei. 19,6 Prozent betrug der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Rekorde werden auch in der jungen Zielgruppe gefeiert: Mit 28,1 Prozent (E12-29) schafften Eveline, Manuel und Co mit ihren " Bauer sucht Frau"-Abenteuern einen weiteren Höchstwert. Damit verfolgten mehr als ein Viertel aller ZuschauerInnen zwischen 12 und 29 Jahren verfolgten gestern Abend ATV in der Primetime. Auch die jungen Frauen zwischen 12 und 29 Jahren ließen sich die neue Hofwochenfolge von " Bauer sucht Frau" nicht entgehen und verzeichneten mit 37,1 Prozent Marktanteil ein All-Time-High auch in dieser Zielgruppe.



ATV erzielte gestern Abend mit 8,7 Prozent Tagesmarktanteil (E12-49) den erfolgreichsten Tag im Jahr 2019 und war sowohl in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen als auch in der Gesamtbevölkerung (E12+) der meistgesehene Privat-TV-Sender in Österreich. Einzig ORF2 mit "Inga Lindstroem: Familienfest in Sommerby" matte mit 521.000 mehr Zuseher in der Primetime.