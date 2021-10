Neue "Sisi"-Serie: Genremix mit viel Sex und baltischem Bad Ischl

Fast 66 Jahre ist es her, dass Romy Schneider und Karlheinz Böhm in „Sissi“ erstmals die Zuseherinnen und Zuseher begeisterten, nun gibt es kaiserlichen Nachschub: Gleich drei Produktionen beschäftigen sich mit dem Leben von Elisabeth. Eine davon, die sechsteilige Serie „Sisi“, feierte nun bei der Fernsehmesse Mipcom in Cannes Premiere.

In den Rollen des Kaiserpaars zu sehen: die gebürtige Schweizerin Dominique Devenport und der deutsche Schauspieler Jannik Schümann.