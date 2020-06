Neue ServusTV-Reportage: Von Masken und Fledermaus-Schnitzeln

Am interessantesten sei es gewesen, wenn Menschen erzählt haben, was sie durch die Krise lernen konnten: „Da habe ich schon herausgehört, dass die Leute Zeit hatten, über das Leben und die Gesellschaft nachzudenken. Viele sind zu dem Schluss gekommen, dass man vielleicht ein bisschen runter vom Gas steigen soll, weniger billig fliegen soll. Auch Regionalität ist wichtiger geworden. Diese Stimmen sprechen mir persönlich aus dem Herzen“, so Groß.

In den Projekten des Salzburgers geht es immer wieder auch um Nachhaltigkeit, so zum Beispiel bei der Serie „Wastecooking“: In dem Format hat der gelernte Koch aus Lebensmittelabfällen Speisen zubereitet.