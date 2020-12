Neue Serie "Betty": Skaten gegen das Patriarchat

Eine Serie, die sich anfühlt wie ein langer heißer Tag in den Sommerferien. Eine Gruppe von Freundinnen verbringt ihre Tage in einem New Yorker Skaterpark. Da werden Tricks geübt, da wird geplaudert, Gras geraucht, oder versucht, in dieser von Männern dominierten Welt eine All-Girls-Skate-Session zu veranstalten, um ein Zeichen gegen das Patriarchat zu setzen.