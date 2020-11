Netflix stellt Neuzugänge bei "Stranger Things" vor

Es gibt Zuwachs für die Netflix-Mystery-Serie "Stranger Things": Acht neue Darsteller werden in der vierten Staffel mitmischen, darunter der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (47, "Game of Thrones") und der als Freddy Krueger bekannte Horror-Star Robert Englund (73). Netflix stellte die neue Riege am Freitag auf Twitter vor. Unter den Neuzugängen sind auch Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd"), Eduardo Franco ("Booksmart") und Joseph Quinn ("Games of Thrones").

Wlaschiha soll die Rolle eines russischen Gefängnisaufsehers namens Dmitri spielen. Seine Figur wird als "smart und charmant" beschrieben. "Doch kann man ihm trauen?", heißt es auf dem Twitter-Account der Serie. Sheriff Jim Hopper (David Harbour) ist in der vierten Staffel ein Gefangener.