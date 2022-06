Netflix-Doku "Halftime" über Jennifer Lopez: Sie hat gerade erst angefangen

„Halftime“ begleitet „J.Lo“, wie die New Yorkerin mit puertoricanischen Wurzeln genannt wird, durch ein besonderes Jahr in ihrem Leben – von ihrem 50. Geburtstag („Ich habe das Gefühl, dass mein Leben gerade erst anfängt“, sagt sie vor der Torte sitzend) bis zu ihrem spektakulären Auftritt in der Superbowl-Halbzeit-Show 2020. Auf beide Ereignisse spielt der Titel an.

Oft geraten solche Produktionen zu Lobhudeleien und auch „Halftime“ ist gegenüber der Protagonistin nicht wirklich kritisch. Dennoch ist es ein faszinierendes Porträt, das man sich gerne ansieht. Kurze Rückblenden erzählen von Lopez’ Jugend in der Bronx und ersten Erfolgen, aber auch davon, wie der Boulevard sie behandelte und ihr zunächst jegliches Talent absprach. Ihr Verlobter Ben Affleck erklärt, sie habe ihm gesagt: „Ich bin Latina und eine Frau. Ich habe das erwartet.“