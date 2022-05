Nenda Neururer: „Man muss immer weiter lernen“

Das Thema Alltagsrassismus sei „ein lebenslanger Begleiter für alle People of Colour. Ich denke, ich habe mit ,Mixed Feelings‘ gut zusammengefasst, was mir in dem Moment am Herzen gelegen ist. Aber ich glaube, diese Thematik wird in meiner Musik immer mitschwingen.“ Auch der Song „Borders“ ist politisch, behandelt u. a. die Abschiebung der Schülerin Tina.

Lovesongs finde Neururer genauso wichtig, aber „wenn man Reichweite hat und Menschen zuhören, finde ich es gut, anzusprechen, was sich in unserer Gesellschaft verändern soll“, so Neururer. „Ich finde, man muss offen bleiben, sich selbst hinterfragen und mit den eigenen Privilegien auseinandersetzen. Man muss immer weiter lernen.“